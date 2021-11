Grosseinsatz im Wallis: Ehepaar tot in Villa aufgefunden

Ein Grossaufgebot der Walliser Rettungsorganisation hat am Sonntag in Conthey einen Hilfseinsatz für ein Ehepaar geleistet, das sich offenbar in einer verzweifelten Lebenssituation befand. Vor Ort konnte die Polizei nur noch den Tod des Paars feststellen. Eine Einwirkung Dritter war am Montag ausgeschlossen.

Bild: sda

Das Ehepaar wurde etwa 70 Jahre alt, wie die Kantonspolizei mitteilte. Der Grosseinsatz begann gegen 15 Uhr. Die Kantonspolizei betrat die Villa des Ehepaars, um Hilfe zu leisten. Dort fand sie die beiden Leichen vor. Die Staatsanwaltschaft leitete eine Untersuchung ein. (sda)