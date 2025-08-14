23-Jährige bei Bergwanderung am Hardergrat tödlich verunglückt

Eine 23-jährige Frau ist am Samstag bei einem Bergunfall am Suggiture oberhalb von Niederried BE rund 70 Meter in die Tiefe gestürzt. Am Mittwoch erlag die Züricherin im Spital ihren Verletzungen.

Der Unfall ereignete sich, als eine Gruppe von vier Personen auf dem Abstieg vom Suggiture war, wie die Berner Kantonspolizei und die Regionale Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilten. Im Gebiet Fleschblatti stürzte die Frau aus noch ungeklärten Gründen über eine Felswand.

Die Einsatzkräfte konnten die Frau bergen und per Helikopter ins Spital transportieren. Die Berner Kantonspolizei hat Ermittlungen zur Klärung des Unfalls aufgenommen.

Der etwas über 2000 Meter hohe Suggiture ist ein Gipfel des Hardergrates, der sich von Interlaken hoch über dem Brienzersee Richtung Brienz erstreckt. (dab/sda)