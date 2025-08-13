«Mehrere hunderttausend Franken Sachschaden»: Nun ist klar, was in Winterthur brannte

Der Brand beim Sulzer-Areal in Winterthur Grüze vom Mittwoch geht auf Reparaturboxen eines Garagenbetriebs zurück, wie die Kantonspolizei Zürich schreibt. Ein Mann wurde dabei leicht verletzt. Es handelt sich dabei um einen 66-Jährigen, der sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs im Gebäude befand. Er wurde vor Ort medizinisch versorgt und anschliessend in den Spital gebracht.

Ein Gebäude beim Bahnhof Grüze steht in Flammen. Bild: user-input

Der komplette rechte Teil des Gebäudes fiel dem Brand zum Opfer. Das Feuer griff auf ein halbes Dutzend Fahrzeuge über, diese wurden dabei teilweise oder komplett zerstört. «Ersten Schätzungen zufolge dürfte der Sachschaden mehrere hunderttausend Franken betragen», schreibt die Kantonspolizei weiter.

Video: instagram/wintiblog

Weiter war die Bahnstrecke zwischen Winterthur Grüze und Winterthur Seen während der Löscharbeiten zwischen 12 und 14.40 Uhr aus Sicherheitsgründen unterbrochen. Es kamen Ersatzbusse zum Einsatz. «Der betroffene Abschnitt der St. Gallerstrasse wurde für mehrere Stunden beidseitig für den gesamten Verkehr gesperrt», schreibt die Polizei.

Das Feuer konnte mittlerweile gelöscht werden. Bild: watson

Die Brandursache ist aktuell unbekannt und Gegenstand der laufenden Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft. (dab/leo)