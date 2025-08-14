Mann in SUV fährt in Frick AG Schüler an, beschimpft ihn und fährt davon – Zeugen gesucht

In der Aargauer Gemeinde Frick hat am Mittwoch gegen 13.40 Uhr ein silberfarbener SUV einen Schüler erfasst.

Wie die Kantonspolizei Aarau schreibt, rollte der Wagen aus noch unbekannten Gründen los und erfasste den Schüler, als sich dieser auf einem Fussgängerstreifen befand. Daraufhin stieg ein Mann aus, beschimpfte den Jugendlichen und fuhr davon. Der Schüler brach sich beim Vorfall den Daumen und erlitt Schürfungen sowie Prellungen.

Die Ermittlungen zum Vorfall laufen. Die Polizei sucht derzeit Zeugen. Beim gesuchten Fahrzeug handelt sich sich um einen silbernen oder grauen SUV. Beim Verdächtigten handelt sich sich um einen zwischen 50 und 60 Jahre alten Mann. Neben ihm soll sich eine Frau im Auto befunden haben, die als asiatisch beschrieben wird.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Mobilen Polizei in Schafisheim zu melden – unter der Telefonnummer 062 886 88 88 oder der E-Mail-Adresse mobilepolizei.loge@kapo.ag.ch. (dab)