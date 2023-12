Polizeirapport

Zug kollidiert in Chur mit Stadtbus – grosser Sachschaden

In der Stadt Chur sind in der Nähe des Bahnhofs am Montagabend ein Zug der Rhätischen Bahn (RhB) und ein Stadtbus zusammengestossen. An beiden Fahrzeugen entstand laut der Polizei grosser Sachschaden. Der 53-jährige Zugführer und der 55-jährige Busfahrer blieben unverletzt.

Der Zug und der Bus in der Nähe des Bahnhofs. Bild: kantonspolizei chur

Der Unfall ereignete sich kurz nach 19.00 Uhr, als der Zug der Chur-Arosa-Linie vom Bahnhofplatz wegfuhr. Der Gelenkbus war vom Busterminal her unterwegs. Warum es zum Zusammenstoss kam, war zunächst unklar. Die Polizei leitete Ermittlungen zur Unfallursache ein. (sda)