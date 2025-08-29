Sekundarschule in Wallisellen ZH wegen Drohung evakuiert – Polizeieinsatz läuft

In der Zürcher Gemeinde Wallisellen läuft am Freitagmorgen ein grosser Polizeieinsatz, wie 20 Minuten berichtet. Grund dafür soll eine Drohung sein. Die Schule wurde evakuiert, genauere Hintergründe sind bislang unklar.

Mehr folgt in Kürze ...