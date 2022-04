Zwei Verletzte nach Selbstunfall im San-Bernardino-Tunnel

Im San-Bernardino-Tunnel ist am Samstagmittag ein Auto mit einer Tunnelwand kollidiert. Der 74-jährige Autofahrer und seine 70-jährige Mitfahrerin mussten mit Brechwerkzeug aus dem Auto befreit werden und zogen sich Verletzungen zu.

Der Autolenker fuhr auf der Autostrasse A13 im San-Bernardino-Tunnel in Richtung Süden, wie die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung vom Sonntag schreibt. Rund einen halben Kilometer vor dem Südportal geriet das Fahrzeug auf die Gegenfahrspur und kollidierte mit dem Bordstein. Danach fuhr es über beide Fahrspuren nach rechts, kollidierte erneut mit dem Bordstein. In der Folge fuhr das Auto nochmals nach links, wo es schliesslich mit der Tunnelwand kollidierte.

Der Fahrzeuglenker sowie seine 70-jährige Mitfahrerin mussten von der Stützpunktfeuerwehr San Bernardino mit Brechwerkzeug aus dem Auto befreit werden. Die mittelschwer verletzte Frau und der leicht verletzte Mann wurden ins Spital nach Bellinzona transportiert.

Um den Tunnel wieder für den Verkehr freigeben zu können, tauschte das Tiefbauamt Graubünden beschädigte Befestigungselemente der Tunnelwand aus. Die Kantonspolizei Graubünden ermittelt die genauen Umstände, die zu diesem Verkehrsunfall führten. (dab/sda)