Polizeirapport

Unbekannter überfällt in Möhlin AG Mann, klaut dessen Auto – und lässt dieses Velo zurück

Ein Unbekannter hat in Möhlin AG einen Mann überfallen und dessen Auto gestohlen. Der Täter liess ein Velo zurück.

Dieses Velo liess der Täter zurück. Bild: kantonspolizei aargau

Wie die Kantonspolizei Aargau am Sonntag mitteilte, ereignete sich der Überfall im Gebiet Wagenschopf bereits am Donnerstag. Trotz Grossfahndung fehlte von dem Täter am Sonntag jede Spur.

Das Opfer, ein 71-Jähriger, der mit Unterhaltsarbeiten beschäftigt war, wurde gemäss der Mitteilung am frühen Abend unverhofft angegriffen. Der Unbekannte behändigte sich des Autoschlüssels und fuhr danach mit dem parkierten weissen Toyota des 71-Jährigen davon. Er liess ein rot-silbernes Fahrrad am Tatort zurück. (sda)