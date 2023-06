Polizeirapport

Unbekannter raubt Mobiltelefon-Geschäft in Thun BE aus

Ein unbekannter Mann hat am Donnerstag in Thun einen Salt Store ausgeraubt. Er bedrohte einen Angestellten mit einem Messer und erbeutete Bargeld und Mobiltelefone.

Der Unbekannte trat am Donnerstagabend an einen Verkäufer heran, als dieser nach 20 Uhr dabei war, das Ladenlokal im Bälliz in Thun abzuschliessen, wie die Kantonspolizei Bern am Freitag mitteilte.

Nachdem der Verkäufer ihm Bargeld und Mobiltelefone aushändigte, flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Trotz einer umgehend eingeleiteten Nachsuche durch die Polizei konnte er bis am Freitag nicht angehalten werden. (sda)