Polizeirapport

Landwirt stürzt in Hundwil AR von Traktor und wird schwer verletzt

Bei einem Unfall mit einem Traktor ist am Samstag in Hundwil AR ein Landwirt lebensbedrohlich verletzt worden. Der 79-Jährige wurde mit einem Rettungshelikopter ins Spital geflogen, wie die Kantonspolizei Appenzell-Ausserrhoden mitteilte.

Der Unfall ereignete sich nach Polizeiangaben am Samstagvormittag um etwa 10 Uhr wie folgt: Ein 79-jähriger Landwirt war in der Örtlichkeit Auen mit einem Traktor mit der Schneeräumung beschäftigt. Beim Manövrieren geriet der Mann mit dem Gefährt, an welchem keine Schneeketten montiert waren, auf die schneebedeckte, abfallende Wiese.

Das Fahrzeug kam ins Rutschen und schlitterte über das abfallende Wiesenbord. Der Traktorfahrer wurde vom Fahrzeug geschleudert und erlitt unbestimmte, lebensbedrohliche Verletzungen. Er wurde am Unfallort durch den aufgebotenen Rettungsdienst betreut und anschliessend mit dem Helikopter ins Spital geflogen.

Der Traktor kam ins Rutschen. Bild: Kantonspolizei Ausserrhoden

Zur Unterstützung der Bergung des Verletzten und Absperrung der Zufahrtsstrasse wurde die Feuerwehr Hundwil aufgeboten. Der Traktor wurde durch die Pikettgarage geborgen. Der genaue Unfallhergang wird durch die Regional- und Verkehrspolizei abgeklärt. (sda)