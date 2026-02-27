Polizeirapport

Auto von 18-Jährigem überschlägt sich in Esslingen mehrfach

Ein 18-Jähriger hat sich am Donnerstagabend bei einem spektakulären Selbstunfall in Esslingen verletzt. Das Auto schleuderte über das Bahntrassee der Forchbahn und überschlug sich mehrfach. Mitfahrende entfernten sich offenbar vor dem Eintreffen der Polizei vom Unfallort.

Der Lenker wurde verletzt, ins Spital gebracht. Bild: Kantonspolizei Zürich

Es ist wahrscheinlich, dass der Schweizer mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war, wie die Kantonspolizei Zürich am Freitag mitteilte. Der Lenker wurde ins Spital gefahren. Nach seiner Entlassung muss er sich bei der Staatsanwaltschaft verantworten.

Der Unfall ereignete sich nach 21 Uhr zwischen Egg und Esslingen in einer langgezogenen Rechtskurve. Der Fahrer verlor wohl die Kontrolle über das Auto, geriet auf die Gegenfahrbahn und landete schliesslich im Wiesland. (sda)