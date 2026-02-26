Polizeirapport

Brand von Lagerhalle in Uzwil SG – keine Verletzten

Am Donnerstagnachmittag ist es in Uzwil zu einem Brand in einer Lagerhalle gekommen. Verletzt wurde niemand. Es entstand jedoch hoher Sachschaden.

Am Donnerstagnachmittag brannte es in einer Lagerhalle an der Bahnhofsstrasse in Uzwil SG. Laut Milo Frey, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen, konnte eine Ausbreitung des Brandes auf weitere Gebäude verhindert werden.

Durch die Flammen habe sich eine starke Rauchentwicklung entwickelt, welche mit der Zeit ebenfalls eingedämmt werden konnte, so Frey. Verletzt worden sei niemand.

Für die Dauer der Löscharbeiten mussten die Bahnhofstrasse und die Sonnenhügelstrasse gesperrt werden. Zudem wurden aufgrund der Hitze- und Rauchentwicklung rund 10 Bewohnende von drei umliegenden Liegenschaften evakuiert.

An der Lagerhalle sei beträchtlicher Sachschaden entstanden, sagt Frey. Die Höhe könne noch nicht beziffert werden, dürfte aber in den Millionenbereich gehen.

Die Brandursache ist noch nicht bekannt. (hkl)