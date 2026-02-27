Polizeirapport

Betrunkene junge Frau baut beim Abbiegen in Bischofszell TG Unfall

Am Donnerstagmittag hat eine Autofahrerin in Bischofszell TG eine frontalen Zusammenstoss verursacht. Ein 38-Jähriger Verletzter musste ins Spital gebracht werden.

Ein Atemalkoholtest ergab bei der 25-jährigen Frau einen Wert von umgerechnet 1,3 Promille. Bild: Kantonspolizei Thurgau

Eine 25-jährige Autofahrerin bog gegen 12.30 Uhr von der Fabrikstrasse her links in die Grabenstrasse ab. Dabei geriet sie auf die Gegenfahrbahn und stiess frontal mit einem Auto zusammen, welches in Richtung Stadt unterwegs war. Das schreibt die Kantonspolizei Thurgau in einer Mitteilung.

Laut Polizei wurde der entgegenkommende 38-jährige Autofahrer beim Unfall leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Spital gebracht. Wie es weiter heisst, sei Sachschaden in der Höhe von mehreren zehntausend Franken entstanden.

Ein Atemalkoholtest ergab bei der 25-jährigen Frau einen Wert von umgerechnet 1,3 Promille. Es wurden eine Blutentnahme und eine Urinprobe angeordnet. Die Polizei zog den Führerausweis der Schweizerin zuhanden des Strassenverkehrsamtes ein. Sie wird bei der Staatsanwaltschaft Bischofszell angezeigt. (sda)