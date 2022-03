Deutscher Basejumper kommt bei Sprung im Lauterbrunnental ums Leben

Ein 48-jähriger deutscher Basejumper ist am Dienstag bei Lauterbrunnen BE ums Leben gekommen. Kurz nach dem Absprung prallte der Mann mehrmals gegen die Felswand und stürzte dann unkontrolliert in die Tiefe.

Die Retter konnten ihn nur noch tot bergen, wie die Regionale Staatsanwaltschaft und die Berner Kantonspolizei mitteilten.

Zuvor hatte sich der Basejumper mit vier weiteren Personen zur Absprungstelle «High Ultimate» hoch über dem Lauterbrunnental begeben. Warum er kurz nach dem Absprung gegen die Felsen prallte, ist noch nicht geklärt. Die Polizei hat entsprechende Untersuchungen zum Unfallhergang und zur Ursache eingeleitet. Die formelle Identifikation des Toten ist noch ausstehend. (sda)