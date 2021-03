Schweiz

Polizeirapport

Brennender Lastwagen bei Aesch ZH beschädigt Autobahntunnel



Brennender Lastwagen bei Aesch ZH beschädigt Autobahntunnel

Bild: Kapo Zh

Bei einem Lastwagenbrand in einem Tunnel der A3 bei Aesch ZH ist am Freitagmorgen hoher Sachschaden entstanden. Verletzt wurde niemand. Der Verkehr im Tunnel wird bis auf Weiteres einspurig in der zweiten Tunnelröhre geführt.

Eine Patrouille der Kantonspolizei habe den auf dem Pannenstreifen stehenden, brennenden Sattelschlepper am Freitagmorgen um etwa 8:15 Uhr entdeckt, teilte die Kantonspolizei mit.

Beim Eintreffen der Feuerwehr sei der Sattelschlepper in Vollbrand gestanden. Wegen der starken Hitzeentwicklung habe auch die Tunneldecke gekühlt werden müssen. Der Brand konnte jedoch rasch gelöscht werden.

Der Lastwagen wurde durch den Brand völlig zerstört, die Tunnelröhre in Fahrtrichtung Chur wurde laut Mitteilung erheblich beschädigt. Bis zum Abschluss der Instandstellungsarbeiten wird der Verkehr einspurig durch die andere Tunnelröhre geleitet.

Die Brandursache ist noch nicht bekannt. Der ausgebrannte Lastwagen wurde zu Ermittlungszwecken abtransportiert. (aeg/sda)

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung