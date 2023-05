Polizeirapport

Trickbetrüger ergaunern 50'000 Franken von Schaffhauser Senior

Am vergangenen Freitag ist ein 84-jähriger Mann aus dem Kanton Schaffhausen Opfer eines Schocktelefonbetrugs geworden. Der Mann händigte einem Unbekannten in Frankreich 50'000 Franken aus.

Ein unbekannter Mann meldete sich am Freitag, 12. Mai, um 12:30 Uhr telefonisch bei 84-jährigen Schaffhauser, wie die Kantonspolizei Schaffhausen am Montag mitteilte. Der Anrufer habe sich als «staatsübergreifender Staatsanwalt» ausgegeben. Er habe behauptet, dass die Schwester des Seniors in Frankreich einen Verkehrsunfall verursacht habe, bei dem eine Person getötet worden sei.

Die Schwester müsse in Frankreich in Untersuchungshaft, wenn nicht rasch 50'000 Franken bezahlt würden. Der 84-Jährige hob das Geld ab und fuhr damit nach Saint-Louis (Frankreich), wo er es einem ihm unbekannten Mann übergab, wie es weiter hiess. (sda)