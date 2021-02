Schweiz

Herblingen SH: Brand eines Einfamilienhauses



Brand eines Einfamilienhauses in Herblingen SH

In der Nacht auf Donnerstag hat sich ein Brand in einem Einfamilienhaus in Herblingen im Kanton Schaffhausen ereignet. Das Gebäude sei durch den Brand komplett zerstört worden und sei nicht mehr bewohnbar, teilte die Schaffhauser Polizei am Donnerstagmorgen mit.

Als die Rettungskräfte am Einsatzort eingetroffen seien, habe das Objekt bereits in Vollbrand gestanden, hiess es. Die beiden Bewohner hätten sich vorgängig aus dem Gebäude in Sicherheit bringen können, teilte die Behörde weiter mit. Die zwei Personen mussten laut Communiqué zur Kontrolle ins Spital gebracht werden.

Die Brandursache sei Gegenstand laufender Ermittlungen. Die Thayngerstrasse musste zudem während den Löscharbeiten gesperrt werden. (sda)

