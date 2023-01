Polizeirapport

21-Jähriger in Basel innerorts mit 100 km/h geblitzt

Ein Autolenker ist am Freitagnachmittag in Basel mit 100 km/h über die Schwarzwaldstrasse gefahren. An der entsprechenden Stelle gilt Tempo 50. Der Mann wurde festgenommen.

Ein mobiles Lasermessgerät habe den Wagen des 21-Jährigen kurz nach 14.00 Uhr erfasst, teilte die Kantonspolizei Basel-Stadt am Freitag mit. Der Staatsangehörige Nordmazedoniens sei wenig später an seinem Wohnort in Gewahrsam genommen worden.

Das Auto des Mannes hat den Angaben zufolge baselstädtische Kontrollschilder. Es wurde sichergestellt. Zudem wurde dem 21-Jährigen der Führerschein abgenommen. Er wird bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. (sda)