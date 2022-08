Polizeirapport

Zwei Verletzte bei Lakelive Festival – Polizei sucht Zeugen

Zwei Personen haben sich bei einer tätlichen Auseinandersetzung am Lakelive Festival in Nidau BE verletzt. Eine Person musste ins Spital. Der Vorfall ereignete sich bereits am letzten Samstagabend. Die Polizei sucht Zeugen.

Vor der Hauptbühne auf dem Festivalgelände seien kurz vor 23.30 Uhr mehrere Personen aneinandergeraten, teilte die Kantonspolizei Bern am Donnerstag mit. Mehrere Einsatzkräfte seien von mehreren Personen auf einen Mann aufmerksam gemacht worden, der zuvor in eine Streiterei verwickelt gewesen sei. Dabei sei es auch zu Tätlichkeiten gekommen.

Menschen beobachten eine Drohnenshow vom Ufer des Bielersees aus. Diese Luftchoreographie ersetzt das traditionelle Feuerwerk am 1. August. Die Firma Swiss Drone Show lässt im Rahmen des Lakelive Festivals rund 100 Drohnen fliegen. Bild: keystone

Eine ebenfalls anwesende verletzte Frau und ein verletzter Mann seien medizinisch betreut und anschliessend befragt worden. Der verletzte Mann habe sich nachträglich noch in Spitalpflege begeben. Dort habe sich herausgestellt, dass die Verletzungen schwerwiegender waren. Die regionale Staatsanwaltschaft hat gemäss der Mitteilung eine Untersuchung eingeleitet. (yam/sda)