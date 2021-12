Zwei Vermisste nach Brand in Oberhelfenschwil SG

Bild: KApo sg

Nach einem Vollbrand in einem Einfamilienhaus im st. gallischen Oberhelfenschwil am frühen Donnerstagmorgen werden zwei Hausbewohner vermisst. Die Polizei hält es für möglich, dass sie noch im Haus sind. Zwei weitere Bewohner konnten sich in Sicherheit bringen.

Die Feuerwehr konnte den Brand nach Ausbruch gegen 2.50 Uhr unter Kontrolle bringen, wie die St. Galler Kantonspolizei am Donnerstagvormittag mitteilte. Die Brandursache war noch unbekannt. Der Sachschaden wird auf mehrere Hunderttausend Franken geschätzt. (sda)