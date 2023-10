Polizeirapport

14-Jähriger in gestohlenem Auto liefert sich mit der Polizei Verfolgungsjagd

Ein 14-jähriger Schweizer hat mit einem gestohlenen Auto mehrere Polizeisperren im Tessin durchbrochen. Das Fahrzeug hatte er einem Angehörigen entwendet. Erst nach einer Verfolgungsjagd liess er sich in der Nacht auf Donnerstag in Paradiso TI stoppen. Die Polizei nahm ihn wegen diverser Delikte fest.

Die Polizei konnte den Jugendlichen erst nach einer Verfolgungsjagd stoppen. Bild: Shutterstock

Der Jugendliche missachtete zunächst bei der Autobahneinfahrt der A2 in Mendrisio einen polizeilichen Haltebefehl, wie das Jugendrichteramt und die Kantonspolizei mitteilten. Er durchbrach eine Sperre und floh in Richtung Stadtzentrum.

In Melide leistete er einem weiteren Haltebefehl keine Folge und durchbrach die zweite Sperre. Die Einsatzkräfte vor Ort mussten sich vor einem Zusammenstoss mit dem Fluchtfahrzeug in Sicherheit bringen.

Beim Durchbrechen der dritten Sperre an einem Verkehrskreisel in Melide rammte der Flüchtige ein Patrouillenfahrzeug und erfasste einen Polizisten. Dieser erlitt Blutergüsse und Prellungen. Der Heranwachsende raste bei übersetzter Geschwindigkeit Richtung Paradiso weiter. Erst dort setzte ein Patrouillenfahrzeug seiner Fahrt in einer abgesperrten Strasse ein Ende.

Der Jugendliche verliess das Auto. Weil er die Handbremse nicht angezogen hatte, setzte sich dieses von selbst in Gang und rammte ein Polizeifahrzeug. Schliesslich nahm die Polizei den 14-Jährigen um 01.30 Uhr früh fest.

Er muss sich wegen Fahrens ohne Fahrausweis, grober Verletzung der Verkehrsregeln, Diebstahls, Widerstands gegen die Staatsgewalt, Gefährdung Dritter und Verstosses gegen des Betäubungsmittelgesetz verantworten. (saw/sda)