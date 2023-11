Polizeirapport

Frau von Balkon gestürzt: Zwei Männer wegen Tötungsverdacht in Biel festgenommen

Die Kantonspolizei Bern hat zwei Männer im Alter von 20 und 18 Jahren erneut in Haft genommen. Ihnen wird vorgeworfen, an einem tödlichen Sturz einer 47-jährigen Frau Ende September aus einem Bieler Wohnhaus beteiligt gewesen zu sein.

Ein Tötungsdelikt stehe im Vordergrund, schrieb die Polizei am Freitagabend in einem Communiqué. Die beiden Männer wurden bereits am Tag des Todessturzes festgenommen, zwischenzeitlich aber wieder freigelassen.

Am vergangenen Montag hatten die Behörden die zwei Schweizer erneut einvernommen. Dabei hätten sich die Hinweise auf ein Tötungsdelikt erhärtet. Sie befinden sich nun in Untersuchungshaft. Der 18-Jährige war bei der mutmasslichen Tat noch minderjährig.

Die 47-jährige Tunesierin war am 24. September in der Nacht aus einem höheren Stockwerk eines Wohnhauses gefallen. Sie verstarb noch vor Ort. (sda)