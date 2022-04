Lastwagen fährt auf Luzerner Seebrücke in stehendes Auto

Bild: Kapo lu

Eine Autofahrerin ist am Donnerstagmittag auf der Seebrücke in Luzern bei einem Unfall verletzt worden. Wie die Luzerner Polizei am Freitag mitteilte, fuhr sie vom Schweizerhofquai Richtung Bahnhof. Wegen eines Rotlichts musste sie ausgangs Seebrücke anhalten.

Ein hinter der Frau fahrender Lastwagenchauffeur bemerkte dies zu spät und fuhr in das Heck des Autos. Die Autofahrerin sei durch den Aufprall verletzt worden und deswegen von der Ambulanz ins Spital gebracht worden, teilte die Luzerner Polizei mit.

Das Auto war nicht mehr fahrbar und musste abgeschleppt werden. Der Unfall verursachte im Stadtzentrum Staus. Die Polizei bezifferte den Sachschaden auf 10'000 Franken. (sda)