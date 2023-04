Polizeirapport

71-Jähriger nach Autounfall in Herzogenbuchsee BE verstorben

Ein 71-jähriger Mann ist am Freitagabend nach einem Autounfall in Herzogenbuchsee BE verstorben. Ein medizinisches Problem steht als Unfallursache im Vordergrund.

Zum Unfall kam es auf der Thörigenstrasse, kurz vor 17.50 Uhr, wie die Berner Kantonspolizei am Samstag mitteilte. Das Auto kollidierte laut Mitteilung zuerst mit einem stillstehenden Auto, dann mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Zum Stillstand sei es schliesslich nach der Kollision mit einem Baugerüst gekommen.

Der Lenker sei zunächst von Drittpersonen und anschliessend von einem Ambulanzteam medizinisch versorgt worden. Der im Kanton Bern wohnhafte Mann sei in kritischem Zustand in ein Spital gebracht worden, wo er anschliessend verstarb. (saw/sda)