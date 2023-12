Polizeirapport

Lastwagen schlitzt sich in Baar ZG mit Busterminal das Dach auf

Ein Sattel-Sachentransportanhänger hat am Montagnachmittag bei einem Wendemanöver am Busbahnhof in Baar ZG das Vordach eines Terminals beschädigt. Beim Zusammenprall wurde niemand verletzt, der Sachschaden ist jedoch beträchtlich.

Bild: Zuger Polizei

Stark beschädigt wurden das Vordach des Busterminals sowie der Lastwagen. Die Höhe der Schadenssumme könne noch nicht beziffert werden, teilte die Zuger Polizei am Dienstagmorgen mit. (sda)