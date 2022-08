Polizeirapport

Alkoholisierter Autofahrer kracht nach Polizeikontrolle in Basel in parkiertes Auto

Ein alkoholisierter Autofahrer hat am frühen Samstagmorgen in Basel einen Unfall mit erheblichem Sachschaden verursacht. Er kollidierte mit einem parkierten Fahrzeug, das dadurch in zwei Roller gestossen wurde.

Bild: Kantonspolizei Basel-Stadt

Beim Unfallverursacher wurde ein Alkoholwert von 0.54 Milligramm pro Liter Atemluft gemessen, wie die Basler Kantonspolizei am Montag mitteilte. Der alkoholisierte, 25-jährige Autofahrer sei gegen 04.55 Uhr am Steuer eingeschlafen, worauf es zum Unfall kam.

Derselbe Autofahrer war gemäss Communiqué viereinhalb Stunden zuvor in einer Verkehrskontrolle bereits auf Alkohol getestet worden. Dabei sei ein Wert im tolerierbaren Bereich festgestellt worden. Er konnte mit dem Hinweis, auf weiteren Alkoholkonsum zu verzichten, weiterfahren. (sda)