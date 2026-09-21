Polizeirapport

Grenzwache stellt in Mumpf AG zweieinhalb Kilo Kokain sicher

Eine mobile Patrouille des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) hat in Mumpf AG rund zweieinhalb Kilogramm Kokain in einem Auto sichergestellt. Der Lenker, ein 40-jähriger Deutscher, war zur Verhaftung ausgeschrieben.

Das Kokain wurde in der Mittelkonsole versteckt. Bild: BAZG

Spezialisten untersuchten den in der Schweiz immatrikulierten Personenwagen in einer Zollgarage genauer, nachdem bei einer Kontrolle der Verdacht auf versteckte Betäubungsmittel aufkam, wie das BAZG am Montag mitteilte. Im Bereich der Mittelkonsole hätten die Einsatzkräfte schliesslich zwei Pakete mit dem Kokain entdeckt.

Die Zollkontrolle fand bereits am Montag der Vorwoche statt. Am Steuer des gestoppten Wagens stiessen die Zollleute auf einen 40-jährigen deutschen Staatsangehörigen mit Wohnsitz in der Schweiz. Der Mann konnte laut BAZG keinen gültigen Führerausweis vorweisen.

In einer Tasche habe er stattdessen einen gefälschten Schweizer Führerausweis mitgeführt. Er habe eine gefälschte Schweizer Aufenthaltsbewilligung mit sich getragen. Der 40-Jährige sei zudem zur Verhaftung ausgeschrieben gewesen. (dab/sda)