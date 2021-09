Grosser Sachschaden nach Lastwagenbrand in Tägerwilen TG

Bild: Kapo TG

Ein in einer Werkstatt abgestellter Lastwagen ist in der Nacht auf Montag in Tägerwilen in Brand geraten. Das Feuer brach aus ungeklärten Gründen in der Kabine des Lasters aus. Die Feuerwehr stand mit 60 Personen im Löscheinsatz.

Gegen Mitternacht ging bei der Notrufzentrale die Meldung ein, dass aus einer Gewerbeliegenschaft an der Hauptstrasse Rauch aufsteige, wie die Thurgauer Kantonspolizei am Montag mitteilte. Die Feuerwehr war rasch vor Ort und löschte den Brand. Verletzt wurde niemand.

Der Sachschaden beträgt laut Polizei mehrere hunderttausend Franken. Zur Spurensicherung und Klärung der Brandursache rückten Brandermittler der Kantonspolizei nach Tägerwilen aus. (sda)