Velofahrer nach Unfall in Biel verstorben



Bei der Kollision mit einem Auto hat sich am Samstagmorgen in Biel ein 63-jähriger Velofahrer tödliche Verletzungen zugezogen. Er starb noch auf der Unfallstelle.

Gegen 10 Uhr hatte ein Auto vor einem Rotlicht an einer Kreuzung angehalten, wie die Berner Kantonspolizei mitteilte. Aus noch ungeklärten Gründen sei in der Folge ein in die gleiche Richtung fahrender Velofahrer mit dem Heck des Autos kollidiert.

Der Velofahrer stürzte gemäss Polizei zu Boden und wurde schwer verletzt. Trotz sofortiger Rettungsmassnahmen und Reanimationsversuchen zunächst durch die Polizei mit Hilfe Dritter und dann durch ein sofort ausgerücktes Ambulanzteam, sei der 63-jährige Schweizer aus dem Kanton Neuenburg noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen erlegen.

Das Care Team des Kantons Bern sei zur Betreuung der Betroffenen aufgeboten worden. Die Strasse habe in beide Richtungen für mehrere Stunden für den Verkehr gesperrt werde müssen. Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache wurden aufgenommen.

