Polizeirapport

Altstetten ZH: Mann von Zug erfasst und tödlich verletzt

Am frühen Sonntagmorgen wurde in Zürich-Altstetten ein Mann von einem Zug erfasst und tödlich verletzt. Der 29-jährige Tourist aus Tschechien war zu Fuss auf dem Gleis unterwegs.

Der Lokführer eines Nachtzugs in Richtung Zürich bemerkte den Mann kurz vor 03.30 Uhr am Sonntag und leitete eine Notbremsung ein, wie die Stadtpolizei Zürich am Montag mitteilte. Trotzdem kam es zum Zusammenstoss mit dem Fussgänger. Dieser wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Die genauen Umstände werden von der Staatsanwaltschaft und der Stadtpolizei Zürich abgeklärt. Laut Mitteilung steht ein Unfallgeschehen im Vordergrund. (hkl/sda)