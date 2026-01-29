Die 15-jährige Annika Eveline Huber wird vermisst. bild: zvg

Polizeirapport

Annika (15) wird seit Donnerstag in Wettingen AG vermisst – Polizei bittet um Mithilfe

Die 15-jährige Annika Eveline Huber hielt sich zuletzt bei einer Familienangehörigen in Wettingen auf, berichtet die Kantonspolizei Aargau. Deren Wohnung habe sie in der Nacht auf Donnerstag, 29. Januar 2026, in unbekannte Richtung verlassen. Seitdem wird sie vermisst.

Annika ist 165 Zentimeter gross und hat dunkelbraunes, schulterlanges Haar. Bei ihrem Verschwinden trug sie einen grossen blauen Schal, eine königsblaue Trainerhose sowie schwarz-weisse Nike-Turnschuhe. Als auffälliges Merkmal gibt die Kantonspolizei eine Schürfung auf der Nase an, wie auf dem Foto erkennbar ist.

Es liegen bislang keine Hinweise zu ihrem Verbleib vor, schreibt die Kantonspolizei – trotz umfangreicher Ermittlungen und Suchmassnahmen.

Personen, die Angaben zu Annikas Aufenthaltsort machen können, werden gebeten, sich an die Kantonspolizei Aargau, Polizeinotruf 117 zu wenden. (hkl)