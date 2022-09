Polizeirapport

Tötungsdelikt in Rorschacherberg SG – Ehepaar tot in Wohnhaus

Die St. Galler Kantonspolizei hat am Mittwoch ein Ehepaar tot in einem Wohnhaus in Rorschacherberg gefunden. Die Polizei geht davon aus, dass der 61-jährige Mann seine 56-jährige Ehefrau umgebracht hat und anschliessend selber an einem natürlichen Tod gestorben ist.

Der Sohn hatte seine Eltern am Mittwochmorgen kurz vor 8 Uhr bei der Polizei als vermisst gemeldet, wie die St. Galler Kantonspolizei am Freitag mitteilte. Polizeibeamte fanden die Frau und den Mann tot in einem Zimmer in ihrem Wohnhaus. Die Obduktionen ergaben, dass die 56-jährige Österreicherin durch Gewalt gestorben war.

Ihr 61-jähriger Mann, ein Italiener, starb hingegen eines natürlichen Todes. Die Polizei geht im Moment davon aus, dass der Ehemann seine Frau umbrachte und anschliessend selber starb. Eine Schusswaffe oder ein Messer war laut Polizei nicht im Spiel. Die Ermittlungen dauern noch an. (aeg/sda)