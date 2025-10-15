Frau am Brienzer Rothorn im Berner Oberland tödlich verunglückt

Das Brienzer Rothorn ist eine beliebte Destination für Wanderer. (Symbolbild) Bild: KEYSTONE

Eine Frau, die nach einer Wanderung am Brienzer Rothorn im Berner Oberland vermisst wurde, ist am Dienstag tot aufgefunden worden. Die Polizei geht von einem Unfall aus.

Am Dienstagmorgen wurde der Polizei gemeldet, dass eine Frau vermisst werde, die zuvor mutmasslich auf einer Bergwanderung im Gebiet Brienzer Rothorn unterwegs gewesen sei. Bei einem Suchflug wurde die Frau gegen Mittag in der Region Gwandwald gesichtet. Sie konnte nur noch tot geborgen werden, wie die Regionale Staatsanwaltschaft und die Berner Kantonspolizei am Mittwoch mitteilten.

Nach deren Erkenntnissen war die Frau am Montag zu einer Bergwanderung vom Rothorn Richtung Brienz aufgebrochen. Aus noch ungeklärten Gründen stürzte die Frau beim Abstieg ab. Dabei zog sie sich tödliche Verletzungen zu. Die Polizei hat Hinweise zur Identität der Frau, die formelle Identifikation steht aber noch aus.

Die Polizei hat Ermittlungen zur Klärung des Unfalls aufgenommen. (sda)