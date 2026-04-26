Die St. Galler Polizei nahm drei Personen fest. (Symbolbild) Bild: Kantonspolizei St.Gallen

Polizeirapport

Mann bei häuslicher Gewalt in St. Margarethen schwer verletzt

Ein 51-jähriger Mann ist in der Nacht auf Samstag in St. Margrethen bei einer Auseinandersetzung zwischen drei Personen schwer verletzt worden. Die St. Galler Kantonspolizei hat alle drei Beteiligten festgenommen, wie sie am Sonntag mitteilte.

Die Polizei war kurz nach Mitternacht in ein Mehrfamilienhaus gerufen worden. Sie traf dort auf zwei Verletzte, eine 46-jährige Schweizerin und einen 20-jährigen Schweizer. Zuvor hatte es eine Auseinandersetzung gegeben. Ein dritter Beteiligte war geflüchtet.

Kurz darauf ging laut Medienmitteilung eine Meldung über einen schwer verletzten Mann in Widnau ein. Die Sanität brachte den 51-jährigen Italiener ins Spital.

Die Polizei geht davon aus, dass er in einer Paarbeziehung zu 46-jährigen Frau steht. Der 20-Jährige ist mit der Frau verwandt. Die Polizei hat unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Ermittlungen zum Hergang und den Hintergründen der Auseinandersetzung aufgenommen. Es besteht der Verdacht, dass bei der Auseinandersetzung Waffen zum Einsatz kamen. (sda)