Das Haus und der Stall wurden beim Brand zerstört. Bild: BRK News

Polizeirapport

Brand auf Pferdehof in Hombrechtikon ZH – 7 Personen verletzt

In Hombrechtikon ist am Freitagabend ein Brand auf einem Pferdehof ausgebrochen. Mehrere Personen wurden teils schwer verletzt.

Das Wohnhaus sei bereits in Vollbrand gestanden, als die Rettungskräfte eintrafen, erklärt Ralph Hirt, Sprecher der Kantonspolizei Zürich, gegenüber BRK News. Der angebaute Stall habe ebenfalls schon gebrannt.

Das Wohnhaus und der Stall seien durch das Feuer wohl zerstört worden. Im Stall waren rund 100 Pferde untergebracht. Sie seien jedoch allesamt wohlauf, sagt Hirt.

Anders sieht es bei den Bewohnenden aus: Sieben Personen wurden verletzt, zwei davon schwer. Sie wurden mit je einem Helikopter ins Spital geflogen. Die fünf leicht Verletzten wurden mit der Ambulanz ins Spital gefahren oder vor Ort behandelt.

Mehrere Feuerwehren standen bei den Löscharbeiten im Einsatz. Vier Notärzte waren vor Ort. Die Brandursache ist noch unklar. Die Ermittlungen dazu laufen, sagt Hirt. (vro)