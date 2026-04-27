Polizeirapport

50-jähriger Arbeiter stirbt bei Verkehrsunfall auf Baustelle

Ein 50-jähriger Sicherheitsangestellter einer Baustelle in einem Kreisel in Landquart ist am Mittwoch von einer Autofahrerin angefahren worden. Am Freitag erlag er im Spital seinen schweren Verletzungen, wie die Kantonspolizei Graubünden am Montag mitteilte.

Symbolbild. bild: kantonspolizei graubünden

Die 33-jährige Fahrzeuglenkerin fuhr kurz nach Mitternacht auf einen Kreisel zu. Aufgrund der Bauarbeiten regelten mehrere Sicherheitsangestellte den Verkehr und leiteten diesen links in den Kreisel. Die Lenkerin erkannte die Strassenführung jedoch nicht und fuhr mit ihrem Personenwagen rechts in den Kreisel ein. Dabei erfasste sie einen 50-jährigen Sicherheitsangestellten und verletzte diesen schwer.

Die Staatsanwaltschaft ordnete bei der Fahrerin eine Blutprobe an. Der Führerausweis wurde ihr vor Ort abgenommen. (hkl/sda)