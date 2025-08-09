Ein Auto der Kapo St.Gallen (Symbolbild). bild: kapo sg

Polizeirapport

Mann nach Tötungsdelikt in St. Gallen festgenommen

Ein Mann ist in der Nacht von Freitag auf Samstag bei einem Tötungsdelikt in St. Gallen ums Leben gekommen. Die Kantonspolizei St. Gallen nahm einen zweiten Mann fest, der bei der Auseinandersetzung schwer verletzt wurde.

Die Polizei wurde kurz vor 1 Uhr über eine tätliche Auseinandersetzung an der Langgasse alarmiert. Vor Ort fand sie zwei schwerverletzte Männer vor, wie sie am Samstag in einer Mitteilung schrieb.

Die Polizei und anschliessend der Rettungsdienst reanimierten einen 54-jähriger Mann aus Sri Lanka. Er verstarb aufgrund seiner schweren Verletzungen vor Ort. Ein 40-jähriger Italiener, ebenfalls schwer verletzt, wurde vom Rettungsdienst in ein Spital überführt und von der Polizei festgenommen.

Der Verstorbene war im Kanton St. Gallen wohnhaft, ebenso der Verhaftete, wie die Polizei weiter schrieb.

Die Kantonspolizei St. Gallen hat unter der Leitung der Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen die Ermittlungen aufgenommen. (sda)