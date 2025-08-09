Rettungshelikopter an der Unfallstelle. bild: kapo vs

Polizeirapport

Motorradfahrer stirbt am Grossen St. Bernhard VS – zweite Person schwer verletzt

Zwei Motorradfahrer sind am Freitagabend am Grossen St. Bernhard VS verunfallt. Einer verletzte sich tödlich, der andere wurde schwer verletzt, wie die Walliser Kantonspolizei am Samstag mitteilte

Die beiden Motorradfahrer befuhren die Passstrasse des Grossen St. Bernhard in Richtung Bourg-Saint-Pierre. Kurz nach 20 Uhr stürzten beide vor dem Tunnel Grosser St. Bernhard. Sie prallten gegen eine Leitplanke und kamen im Fluss «La Dranse» zum Liegen, wie die Polizei in einer Mitteilung am Samstag schrieb. Dabei gerieten beide Motorräder in Brand.

Einer der beiden Männer starb noch auf der Unfallstelle. Seine formelle Identifikation war am Samstagvormittag noch im Gange. Der zweite Motorradfahrer, ein 51-jähriger Schweizer, wurde schwer verletzt mit einem Helikopter der Air-Glaciers ins Spital nach Sitten geflogen.

Die Unfallursache war gemäss Polizei zunächst unklar. Die Passstrasse des Grossen St. Bernhard war bis 23:20 Uhr für den Verkehr gesperrt. (sda)