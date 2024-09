Polizeirapport

Fahndung nach zwei Tätern nach Raubdelikt in Oensingen SO

Ein Raubüberfall in Oensingen SO hat am Montagmorgen eine grossangelegte Fahndung der Kantonspolizei Solothurn sowie kantonsangrenzender Polizeikorps ausgelöst. Die Täterschaft ist weiterhin flüchtig, wie die Kantonspolizei mitteilte.

Kurz vor 09.00 Uhr sei ein Mann in einer Garage an der Dünnernstrasse überfallen worden, schreibt die Kantonspolizei Solothurn. Der Mann sei von zwei unbekannten Personen mit einer Waffe bedroht, gefesselt und beraubt worden sein. Verletzt worden sei dabei niemand.

Verschiedene Regionalmedien hatten zuvor über den Polizeieinsatz berichtet und darüber, dass auch Schüsse gefallen seien. Die Täter seien nach dem Überfall mit einem silbernen VW-Golf ohne Kontrollschild in unbekannte Richtung geflüchtet, schreibt die Polizei.

Neben mehreren Patrouillen der Kantonspolizei Solothurn waren auch Polizeikräfte angrenzender Kantone im Einsatz, wie es hiess. Die beiden unbekannten Täter seien zwischen 30 und 35 Jahre alt, 170 bis 180 Zentimeter gross und ausländischer Herkunft. Sie hätten schwarze Cargohosen, jeweils ein schwarzes Oberteil getragen sowie einen Bart respektive einen Schnauz mit Dreitagebart. Die Polizei sucht Zeugen. (rbu/sda)