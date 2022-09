Polizeirapport

76-Jähriger Velofahrer nach Sturz in Dättlikon ZH gestorben

Ein 76-jähriger Velofahrer ist nach einem Sturz auf einer Strasse in Dättlikon ZH am Donnerstagabend noch auf der Unfallstelle gestorben. Der Mann war laut Polizei auf der Fahrt von Freienstein-Teufen in Richtung Pfungen aus unbekannten Gründen gestürzt.

Der Unfall ereignete sich kurz vor 19.00 Uhr, wie die Zürcher Kantonspolizei mitteilte. Trotz der Reanimation durch eine Passantin und eine Autofahrerin sowie die Rettungskräfte verstarb der Mann. Nach dem Unfall war die Strasse vorübergehend in beide Richtungen gesperrt. (sda)