Kleinkind bei Bahnunfall am Bahnhof schwer verletzt



Kleinkind bei Bahnunfall am Bahnhof Würenlos von Zug erfasst und getötet

Ein kleines Mädchen ist am Mittwochmorgen am Bahnhof in Würenlos AG von einem Zug erfasst worden und später im Spital seinen Verletzungen erlegen.

Gemäss ersten Erkenntnissen der Kantonspolizei Aargau war das etwa 22 Monate alte Mädchen um 9.45 Uhr von einem heranfahrenden Zug erfasst und verletzt worden, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilte. Ein Rettungshelikopter brachte das Kleinkind umgehend in kritischem Zustand ins Spital, wo das Mädchen nach kurzer Zeit ihren Verletzungen erlag.

Die Staatsanwaltschaft Baden habe eine Untersuchung zur Klärung der Umstände und Ursache des tragischen Ereignisses eingeleitet, heisst es weiter in der Mitteilung. (sda)

