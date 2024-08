Der 22-Jährige stürzte beim Spallagrat in die Gletscherspalte. Bild: kapo gr

Polizeirapport

Alpinist stürzt bei Bernina in Gletscherspalte – schwer verletzt

Am Donnerstag ist ein 22-jähriger Berggänger aus Bulgarien am Spallagrat im Berninagebiet in eine Gletscherspalte gestürzt. Er verletzte sich schwer und wurde mit der Rettungsflugwacht ins Spital nach Chur geflogen, wie die Kantonspolizei Graubünden am Freitag schrieb.

Andere Berggänger beobachteten den Sturz und alarmierten die Rettungskräfte. Zusammen mit der Rega konnten sie den verunfallten Mann bergen. (sda)