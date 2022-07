50-Jähriger sticht in Basel auf 39-Jährigen ein

Ein Mann hat in der Nacht auf Samstag bei einer verbalen Auseinandersetzung in Basel unvermittelt eine Stichwaffe eingesetzt: Der 50-Jährige verletzte dabei seinen 39-jährigen Kontrahenten derart, dass ihn die Sanität Basel-Stadt in die Notfallstation bringen musste.

Zur Auseinandersetzung kam es gemäss Angaben der Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt gegen 1.30 Uhr in der Webergasse bei der Verzweigung zur Kasernenstrasse.

Der Täter flüchtete nach dem Streit. Der 50-jährige Kenianer konnte aber aufgrund von Hinweisen von Passanten kurz drauf verhaftet werden, wie es in der Mitteilung der Staatsanwaltschaft heisst.

Der genaue Tathergang und der Grund, weshalb es zum Streit gekommen war, waren zum Zeitpunkt der Mitteilung noch unklar. (sda)