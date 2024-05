Polizeirapport

Mehrere Personen nach Wohnungsbrand in Eschenbach LU evakuiert

In einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Eschenbach ist am späten Sonntagabend aus noch unbekannten Gründen ein Feuer ausgebrochen. Die Einsatzkräfte evakuierten alle Bewohnerinnen und Bewohner des Gebäudes. Eine Person musste zur Kontrolle ins Spital gebracht werden.

Die betroffene Wohnung sei nicht mehr bewohnbar, teilte die Staatsanwaltschaft am Montag mit. Das Feuer brach kurz vor 22 Uhr aus. (rbu/sda)