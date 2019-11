Schweiz

Polizeirapport

Galgenen: Autofahrer rast auf Flucht vor Polizei in Wohnhaus und stirbt



Autofahrer rast auf Flucht vor der Polizei in Wohnhaus und stirbt

Ein Autofahrer ist bei seiner Flucht vor einer Polizeikontrolle am frühen Sonntagmorgen in Galgenen SZ ums Leben gekommen. Er raste in ein Wohnhaus. Kurz vor der Kollision war der Lenker mit 169 km/h innerorts unterwegs. Die heftige Kollision löste einen Brand aus.

bild: kapo schwyz

Dabei wurde ein Wohnhaus an der Kantonsstrasse total beschädigt. Die Hausbewohner konnten das Haus unverletzt verlassen. Für den Raser kam jedoch jede Hilfe zu spät.

Gemäss Angaben der Kantonspolizei Schwyz hatte sich der Mann kurz nach 4.30 Uhr in Lachen SZ einer Kontrolle entzogen und war mit massiv überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Galgenen davongerast. Die Polizei verlor den Kontakt zum Fahrzeug.

In Galgenen kollidierte der Autofahrer mit einer Verkehrsinsel und anschliessend mit der Fassade eines Wohnhauses. Im Unfallfahrzeug brach sofort ein Brand aus. Das Feuer sprang auf das Haus über, das vollständig ausbrannte. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf ein angebautes Gebäude verhindern. (sda)