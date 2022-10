Kollision mit Geisterfahrer bei Montlingen SG - keine Verletzten

Wie sich herausstellte, war der Mann vom Rastplatz Kriessern falsch eingefahren und hatte sein Auto danach als Geisterfahrer in Richtung Sargans gelenkt. Weder der Falschfahrer noch der 79-jährige Mann, dessen Auto in die Streifkollision verwickelt war, wurden verletzt.

Der Bundesrat fliegt mit drei Super Pumas ins Münstertal – nur Sommaruga kommt mit dem ÖV

Die Regierung ruft uns derzeit oft zur Sparsamkeit mit Energie auf. Für ihre Sitzung «extra muros» im hinteresten Ecken von Graubünden mussten dann aber schon drei Helis her.

Nah zum Volk will der Bundesrat mit seinen Sitzungen «extra muros». Damit er am Mittwoch «nah zum Volk» kam, musste er in einen Helikopter steigen. Oder besser gesagt: In deren drei. Beinahe schon Bilder mit Top-Gun-Format schossen die Fotografen in Müstair nach der Landung der grossen Entourage der Landesregierung.