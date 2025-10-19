Töfffahrer stürzt in Birsfelden BL in den Rhein und stirbt

Am Samstagnachmittag kam es in Birsfelden BL zu einem Selbstunfall mit einem Motorrad. Der 84-jährige Lenker fiel dabei in den Rhein und verstarb kurze Zeit später im Spital.

Der Motorradfahrer war gemäss bisherigen Erkenntnissen von Muttenz herkommend auf dem Uferweg in Richtung Birsfelden unterwegs, wie die Polizei Basel-Landschaft am Sonntag mitteilte. Aus bisher nicht restlos geklärten Gründen stürzte er und fiel dabei in den Rhein.

Eine Drittperson, die den Sturz beobachtete, barg den Töfffahrer zusammen mit weiteren Personen aus dem Rhein. Trotz rascher Reanimation durch die Ersthelfer und den Rettungsdienst starb der Lenker kurze Zeit später im Spital. (dab/sda)