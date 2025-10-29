freundlich
DE | FR
burger
Schweiz
Polizeirapport

Stapo Zürich erwischt Trotti-Raser – es fährt 110 km/h

E-Trotti Kreis 4
Das getunte E-Trotti wurde sichergestellt.Bild: Stadtpolizei Zürich
Polizeirapport

Stadtpolizei Zürich erwischt E-Trotti-Raser – es fährt 110 km/h

29.10.2025, 10:2929.10.2025, 10:30

Am Sonntagabend floh im Kreis 4 ein E-Trottinett-Lenker mit seinem viel zu schnellen Fahrzeug vor einer Polizeikontrolle, schreibt die Stadtpolizei in einer Medienmitteilung.

Die Fluchtfahrt endete in einer Streifkollision mit einem Tram. Die Stadtpolizei Zürich stellte das E-Trottinett sicher – der Lenker wird verzeigt.

E-Trotti Kreis 4
Der Lenker streifte ein Tram.Bild: Stadtpolizei Zürich

Kurz nach 20.15 Uhr war einer Streifenwagenpatrouille der Stadtpolizei Zürich auf der Hohlstrasse ein E-Trottinett aufgefallen, das offensichtlich zu schnell in Richtung Bäckeranlage unterwegs war. Als sie den Lenker und das Fahrzeug anhalten und kontrollieren wollten, setzte der Lenker die Fahrt mit seinem E-Trotti fort und entzog sich so der Kontrolle.

Die Polizei folgte ihm mit eingeschalteten Warnsignalen. Der E-Trotti-Lenker setzte aber seine Fahrt unbeirrt und in hohem Tempo durch den Kreis 4 fort. Diese endete, als er von der Feldstrasse in die Baderstrasse Richtung Lochergut abbog, dort jedoch die Kurve zu schnell nahm, ein parallel aus der Haltestelle fahrendes Tram streifte und stürzte.

E-Trotti Kreis 4
Viel zu schnell.Bild: Stadtpolizei Zürich

Danach wollte der Lenker zu Fuss fliehen, was aber durch die Polizisten verhindert werden konnte. Der 49-jährige Schweizer wurde festgenommen und für weitere Abklärungen auf eine Polizeiwache gebracht. Bei der Geschwindigkeitsmessung in der Polizeiwache stellte sich heraus, dass das E-Trottinett anstelle der erlaubten 20 km/h eine Bruttogeschwindigkeit von 110 km/h erreicht. Der Lenker wird bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

(rbu)