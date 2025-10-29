Das getunte E-Trotti wurde sichergestellt. Bild: Stadtpolizei Zürich

Polizeirapport

Stadtpolizei Zürich erwischt E-Trotti-Raser – es fährt 110 km/h

Am Sonntagabend floh im Kreis 4 ein E-Trottinett-Lenker mit seinem viel zu schnellen Fahrzeug vor einer Polizeikontrolle, schreibt die Stadtpolizei in einer Medienmitteilung.

Die Fluchtfahrt endete in einer Streifkollision mit einem Tram. Die Stadtpolizei Zürich stellte das E-Trottinett sicher – der Lenker wird verzeigt.

Der Lenker streifte ein Tram. Bild: Stadtpolizei Zürich

Kurz nach 20.15 Uhr war einer Streifenwagenpatrouille der Stadtpolizei Zürich auf der Hohlstrasse ein E-Trottinett aufgefallen, das offensichtlich zu schnell in Richtung Bäckeranlage unterwegs war. Als sie den Lenker und das Fahrzeug anhalten und kontrollieren wollten, setzte der Lenker die Fahrt mit seinem E-Trotti fort und entzog sich so der Kontrolle.

Die Polizei folgte ihm mit eingeschalteten Warnsignalen. Der E-Trotti-Lenker setzte aber seine Fahrt unbeirrt und in hohem Tempo durch den Kreis 4 fort. Diese endete, als er von der Feldstrasse in die Baderstrasse Richtung Lochergut abbog, dort jedoch die Kurve zu schnell nahm, ein parallel aus der Haltestelle fahrendes Tram streifte und stürzte.

Viel zu schnell. Bild: Stadtpolizei Zürich

Danach wollte der Lenker zu Fuss fliehen, was aber durch die Polizisten verhindert werden konnte. Der 49-jährige Schweizer wurde festgenommen und für weitere Abklärungen auf eine Polizeiwache gebracht. Bei der Geschwindigkeitsmessung in der Polizeiwache stellte sich heraus, dass das E-Trottinett anstelle der erlaubten 20 km/h eine Bruttogeschwindigkeit von 110 km/h erreicht. Der Lenker wird bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

(rbu)