Hallenbad in Meilen ZH wegen Brand evakuiert

Das Hallenbad in Meilen ist am Mittwochmorgen wegen eines kleinen Brands evakuiert worden. Mehrere Personen mussten mit Verdacht auf Rauchvergiftung zur Kontrolle ins Spital gebracht werden.

Die Kantonspolizei Zürich bestätigte dies auf Anfrage. Die Brandmeldung ging kurz vor 9 Uhr ein. Laut einem Polizeisprecher dürfte der Brand eine technische Ursache haben. Insgesamt mussten rund 30 Personen evakuiert werden.

Mehrere Kinder und Erwachsene wurden mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Spital gebracht. Wie viele genau, konnte der Polizeisprecher noch nicht abschliessend sagen.

Das Hallenbad musste wegen des Rauchs gelüftet werden. Da die Einsatzkräfte befürchteten, dass der Rauch allenfalls ins benachbarte Schulhaus ziehen könnte, wurden die Schülerinnen und Schüler vorsorglich evakuiert. (sda)