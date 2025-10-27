In Altstetten fanden Polizeikräfte in einer Wohnung eine leblose Frau (Symbolbild) Bild: keystone

Polizeirapport

Frau tot in Zürcher Wohnung aufgefunden

Am Montagnachmittag hat die Stadtpolizei Zürich eine tote Frau in Zürich-Altstetten aufgefunden. Ein Delikt kann nicht ausgeschlossen werden.

In einer Wohnung in Zürich-Altstetten war am Montagnachmittag ein Streit im Gang. Die Polizei wurde herbeigerufen. Als die Einsatzkräfte der Stadtpolizei vor Ort eintrafen, fanden sie eine leblose Frau vor. Das schreibt die Polizei in einer Mitteilung.

Sie habe zum Teil schwere Verletzungen aufgewiesen. «Für die Frau kam jede Hilfe zu spät», so die Stadtpolizei.

In der Wohnung befand sich eine weitere Frau. Sie wurde für weitere Abklärungen auf die Polizeiwache gebracht. «Ein Delikt kann zurzeit nicht ausgeschlossen werden,» schreibt die Stadpolizei.

Das forensische Institut Zürich, das Institut für Rechtsmedizin und die Staatsanwaltschaft ermitteln. Über Alter und Hintergrund der beiden Frauen waren zunächst keine Informationen bekannt.

Update folgt...

(her)